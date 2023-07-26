Про це в ефірі Еспресо заявив т.в.о. начальника Куп’янської районної військової адміністрації Харківської області Андрій Канашевич.

"Ситуація залишається достатньо напруженою. Ворог постійно веде штурмові дії майже по всій лінії зіткнення, яка проходить між Дворічанською та Петропавлівською громадами. Від Дворічної до населеного пункту Кислівка, від Кислівки до населеного пункту Берестове йдуть активні бойові дії", - сказав Канашевич.

Він додав, що Кислівка перманентно перебуває під авіаударами, в районі Берестового вони теж відбуваються.

"До того всього додається звичайна артилерія, міномети. Всі населені пункти до 5 км від лінії фронту постійно перебувають під обстрілами. Найбільш активні бойові дії - в напрямку Берестового, Кислівки і третій напрямок - населений пункт Перший Лиман. ЗСУ залишаються на своїх рубежах, тримають оборону і дають належну відсіч. Ворог має значні втрати на цих напрямках", - підсумував очільник РВА.

Наступ російської армії на Куп'янському напрямку

16 липня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ситуація на сході загострилася - ворог два дні поспіль активно наступає на Куп‘янському напрямку на Харківщині.

Маляр зазначила, що ЗСУ на цьому напрямку знаходяться в обороні, ідуть запеклі бої, положення сторін змінюється динамічно по кілька разів на добу.

17 липня депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик заявив, що російська армія продовжує вести контрнаступальні дії на Куп'янському напрямку. За його словами, росіяни контратакують дуже потужними силами, тому нашим оборонцями складно там тримати оборону. На жаль, з їхнього боку є просування й це підтверджує Генеральний штаб ЗСУ.

Згодом перехід армії РФ у наступ на Куп'янському напрямку підтвердив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський. Він зазначив, що ворог поставив перед собою мету розгромити українські війська в районі Куп’янська і продовжити наступ в глибину наших бойових порядків.

Також у телеграмі Маляр розповіла про те, що Кремль після провалу плану захопити Київ поставив своїм військовим завдання вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, а після успішного наступу ЗСУ на Бахмут у них почалася паніка. За її словами, росіяни рушили на Куп’янський напрямок, щоб відвернути увагу, як вже не раз робив, але марно.

19 липня повідомлялося, що Сили оборони продовжують вести контрнаступ щонайменше на трьох ділянках фронту. Водночас ЗСУ мають тактичні успіхи вздовж кордону Харківської та Луганської областей.

26 липня Генштаб повідомив, що на Куп’янському напрямку українські воїни стійко тримають оборону.