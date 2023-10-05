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Ексклюзив

"Ворог трохи підзаглох": військовослужбовець ЗСУ про зниження активності армії РФ на Горлівському напрямку

5 жовтня, 2023 четвер
09:41
Війна з Росією

Євген Ієвлєв, військовослужбовець ЗСУ з Горлівського напрямку, вважає, що ні про яку ініціативу противника не можна говорити, бо він перекидає свої боєкомплекти та особовий склад на інші напрямки, де є у нього слабкі місця

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Вже десь тиждень-півтора щільність обстрілів впала. Була певна активація ворога після успіху наших побратимів біля Кліщіївки, Курдюмівки та Андріївки, але ці активні дії відбувалися протягом 3-4 днів. Можливо, це пов'язано з тим, що противнику боєкомплекти чи особовий склад потрібен більше десь на інших напрямках. А зараз ситуація малоактивна зі сторони російських військових, що дозволяє нам робити певні хитрощі. Не дуже можу вам про це поки повідомляти, але тактично і позиційно навіть є трохи позитивні зміни на смузі, яку контролює наш підрозділ", - розказав військовослужбовець ЗСУ.

За його словами, будь-які зміни на фронті – це динаміка. Але, те що ворог трохи підзаглох, дає можливість більше виявляти та ще далі дронами долітати, заглядаючи у ворожі тили.

"Не так давно нам вдалося зробити рекордний політ за 9 км FPV-дроном. Ще у червні ми почали активно використовувати ці дрони, однак противник відтягнув свою техніку углиб десь на 5 км. На сьогодні ми на 8-9 км залітаємо без ретранслятора, але таку роботу можемо проводити не в умовах активного вогню. Бо, коли стріляють міномети та САУ, то голову не можеш підняти, не те, що Mavic винести", - Євген Ієвлєв.

Боєць ЗСУ вважає, що зниження ворожої активності означає перехід противника у формат, в якому він вимушений "гасити пожежі", що у них відбуваються, та укріплювати там, де слабко. Тобто ні про яку наступальну ініціативу ворога ми не можемо говорити. Скоріше російським військовим більше потрібні боєкомплекти на тих напрямках, де вони просідають.

"У ворога позитивна ситуація тільки у людському ресурсі, однак не з тим, який вміє воювати. Ви ж бачите, як вони з кожного переміщення тих самих вагнерівців намагаються зробити шалений інформаційний привід, щоб продати мотивацію своєму війську. Противник вже вдається до всіх методів, що свідчить про те, що у них не є добра ситуація на лінії фронту. І на нашому напрямку росіяни трохи знизили активність, бо, мабуть, не вважають його перспективним для наступу, тому і перекидають боєкомплекти та особовий склад на інші напрямки", - резюмував Ієвлєв.

  • 3 жовтня Інститут вивчення війни (ISW)  повідомив, що українські війська займають невизначені "вигідніші" позиції в районі Андріївки, росіяни безрезультатно намагаються просунутись у цьому напрямку
  • 4 жовтня Сили оборони успішно відбили 8 атак ворога в районі Мар’їнки, та ще 6 - біля Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області.
  • 5 жовтня у Інститут вивчення війни (ISW) зазначено, що українські захисники продовжують наступальні дії й просунулися вперед в районі Бахмута Донецької області та Новопрокопівки в Запорізькій області
Україна
зброя
російська армія
Донеччина
безпілотник
наступ ЗСУ
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