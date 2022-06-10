Ворог використовує Ізюм як плацдарм для наступу на Слов'янськ, - секретар Ізюмської міськради Петров

Про це він розповів в етері Еспресо.

"За тією інформацією, якою ми володіємо, дійсно, окупанти використовують Ізюм як плацдарм для подальшого наступу на Слов'янськ через Барвінкове. Ворог декілька разів намагався здійснити пересування своїх військ, перекинув дуже багато техніки та особового складу, це все базувалося у них в Ізюмі. Потім окупанти вже перекидали свої сили з міста на околиці у бік Слов'янська. І декілька разів робили спроби просунутися вперед, але наші збройні сили стримували та відбивали ворожі атаки"- зазначив секретар міськради.

Костянтин Петров зауважив, що цими днями окупанти знову активізувалися у цьому напрямку і намагаються відновити свій наступ, щоб просунутися у бік Слов'янська.

Також аналітик Defence Express Сергій Згурець висловив думку, що є значна загроза наступу ворога на Слов'янськ і Бахмут

Командир батальйону "Карпатська Січ" Олег Куцин підтвердив, що противник накопичує силу на Слов'янському напрямку та готується до потужного наступу

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