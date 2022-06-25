Ворог випустив 24 ракети по околицях Житомира
У суботу, 25 червня, російські окупанти випустили по військових об'єктах на околицях Житомира 24 ракети
Про це повідомив міський голова Житомира Сергій Сухомлин у facebook.
За його словами, 24 ракети були запущені з літаків, які зайшли з Білорусі.
"Сьогодні зранку ми всі прокинулися від гучних вибухів. На щастя, по Житомиру нічого не прилетіло – були обстріляні військові об'єкти навколо міста», – сказав Сухомлин.
Він додав, що Білорусь вкотре підтвердила, що бере участь у війні проти України.
"Тому будуємо укріпрайони вже на кордоні з Білоруссю та навколо міста. Тримаймося", – закликав Сухомлин.
Які саме об'єкти було обстріляно та чи є внаслідок ударів постраждалі, мер Житомира не уточнив.
- У ніч проти 25 червня російські літаки випустили щонайменше 20 ракет з білорусько-українського кордону.
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