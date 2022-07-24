Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Впродовж тижнів відбувається просування ЗСУ на Херсон. Вся південна лінія зіткнення перебуває під постійним артилерійським вогнем з обох сторін. Наша перевага проявляється у використанні далекобійних засобів враження. Це сигнал росіянам, щоб вони залишили нашу територію. Але ворог висновків не робить, вони збираються зводити понтонні переправи та підтягують засоби радіолокаційної боротьби, ППО. Українська штурмова авіація знищує ворожі склади та командні пункти на окупованих територіях", - підкреслив Згурець.

Аналітик Defense Express також додав, що висновки відносно етапів бойових дій треба робити за заявами Генерального Штабу України.

Керівник пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк повідомила, що на південному напрямку ворог регулярно зазнає втрат

На Півдні захисники України знищили командний та командно-спостережний пункти росіян і ліквідували 6 складів з боєприпасами в Херсонському, Бериславському і Каховському районах

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