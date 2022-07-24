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Ворог висновків не робить: підтягує на Південь радіолокаційні системи та ППО, - Згурець

24 липня, 2022 неділя
20:07
війна з Росією Сергій Згурець

Аналітик Defense Express Сергій Згурець вважає, що на Півдні ЗСУ мають паритет з ворогом у наземних силах та завдають ударів по мостах, для ускладнення логістичних сполучень ворожих угрупувань, які розташовані на правому березі Дніпра

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Впродовж тижнів відбувається просування ЗСУ на Херсон. Вся південна лінія зіткнення перебуває під постійним артилерійським вогнем з обох сторін. Наша перевага проявляється у використанні далекобійних засобів враження. Це сигнал росіянам, щоб вони залишили нашу територію. Але ворог висновків не робить, вони збираються зводити понтонні переправи та підтягують засоби радіолокаційної боротьби, ППО. Українська штурмова авіація знищує ворожі склади та командні пункти на окупованих територіях", - підкреслив Згурець.

Аналітик Defense Express також додав, що висновки відносно етапів бойових дій треба робити за заявами Генерального Штабу України.

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