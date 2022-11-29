Ворог вночі атакував "ураганами" та важкою артилерією Нікопольщину

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко на своєму телеграм-каналі.

"Під ворожий приціл потрапила Червоногригорівська громада. Люди не постраждали", – уточнив Резніченко у повідомленні.

У інших районах сирени також сповіщали про повітряну тривогу, але обійшлося без атак. Станом на ранок, на Дніпропетровщині спокійно.

Нагадаємо, в ніч на 29 листопада окупанти атакували Дніпро чотирма ракетами. Внаслідок обстрілів будівлі зазнали серйозних руйнувань.

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