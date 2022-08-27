Ворог з РСЗВ дістає до околиць Запоріжжя,- депутат облради Лишенко
Сергій Лишенко, волонтер та депутат Запорізької обласної ради, розповів, що за інформацією з різних джерел, ворог здійснює обстріли з С-300 або з"ураганів"
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Ворог отримав змогу з РСЗВ діставати до околиць міста Запоріжжя, що постійно і робить. Сьогодні, 27 серпня, вночі був обстріл, нарахували 16 вибухів. Відомо, що постраждали житлові будинки на межі міста. У різних джерелах йдеться, що обстріли відбувалися з С-300 або з"ураганів". Відповідно, на сьогодні маємо ситуацію, що противник почав дотягуватися до міста, що створює для Запоріжжя проблему", - зазначив депутат облради.
Сергій Лишенко висловив занепокоєння, що надалі Запоріжжя чекає та сама ситуація як у Миколаєві та Харкові.
"Це відома тактика ворога – випаленої землі, тому що він б'є по інфраструктурі міста та об'єктах, які можуть бути укриттям під час проведення бойових дій. Також противник щодня, систематично знищує міста, які стоять у нього на шляху, тому його просування відбувається тільки через те, що ці населені пункти перестають існувати. Майже вщент зруйновані міста Оріхів та Гуляйполе, а села на лінії розмежування виглядають як купа битих будматеріалів", - повідомив Лишенко.
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