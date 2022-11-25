Про це передає Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 25 листопада.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Діброва Луганської області та Білогорівка, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині

Водночас противник завдав 6 ракетних та 14 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку окупанти обстріляли зі ствольної артилерії район населеного пункту Вовківка Сумської області.

На Слобожанському напрямку противник здійснив обстріли з артилерії різних типів по районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Зелене, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ і Дворічна Харківської області. Поблизу Зеленого задіяв ударний БПЛА.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону. Вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Берестове Харківської області; Макіївка, Новоселівське, Стельмахівка і Площанка на Луганщині та Торське Донецької області. В районі Новоселівського окупанти застосували ударний БПЛА.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Обстрілам з танків та різнокаліберної артилерії піддано райони населених пунктів Андріївка, Верхньокам’янське, Бахмут, Бахмутське, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське та Первомайське Донецької області.

На Криворізькому та Херсонському напрямках противник не припиняє артилерійських обстрілів позицій наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро. Задіяв танки, міномети, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів населених пунктів Антонівка, Зміївка, Берислав, Токарівка, Микільске, Чорнобаївка, Білозерка і Велетенське Херсонської області та міста Херсон.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог продовжує оборонятися. Здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по позиціях Сил оборони та районах 8 населених пунктів протягом 24 листопада. А в Мостовому, що на Запоріжжі, окупанти змушують місцевих переоформлювати документи на нерухомість та землю відповідно до законів РФ.

Своєю чергою у Зеленому Яру Запорізької області ворожі війська втратили 2 вантажівки, ЗСУ вбили 20 росіян й поранили 15.

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