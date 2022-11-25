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Загарбники змушують жителів окупованого Мостового переоформлювати документи на нерухомість і землю, - Генштаб

25 листопада, 2022 п'ятниця
07:22
війна з Росією школа окупант

У Мостовому, що на Запоріжжі, окупанти змушують місцевих переоформлювати документи на нерухомість та землю відповідно до законів РФ

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

"У населеному пункті Мостове Запорізької області російські окупанти змушують місцеве населення переоформлювати документи на нерухомість та землю відповідно до законодавства Російської Федерації",  - йдеться в повідомленні.

У разі відмови погрожують "націоналізувати", тобто просто забрати це нерухоме майно.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог продовжує оборонятися. Здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по позиціях Сил оборони та районах населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Нескучне, Времівка, Зелене Поле Донецької області і Ольгівське, Гуляйпільське та Чарівне на Запоріжжі. В районі Вугледара російські окупанти завдали авіаудару.

  • Раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що з окупованого міста втекли вчителі-колаборанти.
  • 21 листопада депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко в ефірі Еспресо зазначив, що ворог посилив активність вздовж всієї лінії зіткнення на Запорізькому напрямку.
  • 22 листопада Федоров розповів, що близько півтисячі колаборантів та членів їхніх сімей виїжджають із тимчасово окупованих територій Запорізької області до Криму.

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Росія
російська армія
окуповані території
окупанти
Запорізька область
злочини проти людства
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