Загарбники змушують жителів окупованого Мостового переоформлювати документи на нерухомість і землю, - Генштаб
У Мостовому, що на Запоріжжі, окупанти змушують місцевих переоформлювати документи на нерухомість та землю відповідно до законів РФ
Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
"У населеному пункті Мостове Запорізької області російські окупанти змушують місцеве населення переоформлювати документи на нерухомість та землю відповідно до законодавства Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.
У разі відмови погрожують "націоналізувати", тобто просто забрати це нерухоме майно.
На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог продовжує оборонятися. Здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по позиціях Сил оборони та районах населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Нескучне, Времівка, Зелене Поле Донецької області і Ольгівське, Гуляйпільське та Чарівне на Запоріжжі. В районі Вугледара російські окупанти завдали авіаудару.
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