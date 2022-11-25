Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

"У населеному пункті Мостове Запорізької області російські окупанти змушують місцеве населення переоформлювати документи на нерухомість та землю відповідно до законодавства Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

У разі відмови погрожують "націоналізувати", тобто просто забрати це нерухоме майно.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог продовжує оборонятися. Здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по позиціях Сил оборони та районах населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Нескучне, Времівка, Зелене Поле Донецької області і Ольгівське, Гуляйпільське та Чарівне на Запоріжжі. В районі Вугледара російські окупанти завдали авіаудару.

Раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що з окупованого міста втекли вчителі-колаборанти.

21 листопада депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко в ефірі Еспресо зазначив, що ворог посилив активність вздовж всієї лінії зіткнення на Запорізькому напрямку.

22 листопада Федоров розповів, що близько півтисячі колаборантів та членів їхніх сімей виїжджають із тимчасово окупованих територій Запорізької області до Криму.

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