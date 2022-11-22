Колаборанти тікають із окупованих територій Запорізької області, - Федоров
Близько півтисячі колаборантів та членів їхніх сімей виїжджають із тимчасово окупованих територій Запорізької області до Криму
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федеров у телеграмі.
"Посіпаки рашистів відчувають, що для них запахло смаженим і шукають будь-яку можливість уникнути відповідальності. Близько півтисячі колаборантів та членів їхніх сімей з тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей втекли до Криму", - йдеться у повідомленні.
За даними Центру національного спротиву, поплічники загарбників розселені в двох пансіонатах Севастополя.
- Нагадаємо, раніше Федоров повідомляв, що з окупованого Мелітополя втекли вчителі-колаборанти
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