Ворог за минулу добу вів вогонь по 102 населених пунктах України
13 квітня російська армія гатила по 102 мирних населених пунктах України. Унаслідок обстрілів 3 цивільних загинуло, 8 отримали поранення
Про це інформують у Military Media Center з посиланням на Ситуаційний центр Міністерства оборони України.
"Протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 8 областей України", - пише відомство.
Повідомляється, що найманці та регулярна армія Росії вели вогонь з мінометів, танків, артилерії, реактивних систем залпового вогню, зенітно-ракетного комплексу С-300, безпілотних літальних апаратів й тактичної авіації.
Загалом рашисти гатили по 102 населених пунктах, підтверджено ураження 62 об'єктів інфраструктури.
Попередньо унаслідок дій російської армії загинуло три мирних жителі та вісім отримали поранення.
- За добу 13 квітня унаслідок обстрілів російського війська Харківської області уражень зазнали троє мирних жителів і волонтер під час евакуації.
- У четвер, 13 квітня, російські терористи обстріляли території двох громад Сумської області.
- 13 квітня, російська армія обстріляла Херсонську область 68 разів, унаслідок чого дві людини загинули, чотири дістали поранень.
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