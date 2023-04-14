Ворог за минулу добу вів вогонь по 102 населених пунктах України

Про це інформують у Military Media Center з посиланням на Ситуаційний центр Міністерства оборони України.

"Протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 8 областей України", - пише відомство.

Повідомляється, що найманці та регулярна армія Росії вели вогонь з мінометів, танків, артилерії, реактивних систем залпового вогню, зенітно-ракетного комплексу С-300, безпілотних літальних апаратів й тактичної авіації.

Загалом рашисти гатили по 102 населених пунктах, підтверджено ураження 62 об'єктів інфраструктури.

Попередньо унаслідок дій російської армії загинуло три мирних жителі та вісім отримали поранення.