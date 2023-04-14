Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Минулої доби ворог обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів", – пише очільник області.

Рашисти гатили по населених пунктах Уди, Козача Лопань, Стариця, Дворічна, Табаївка та інших.

З реактивної системи залпового вогню "Град" обстріляли село Кучерівка Куп'янського району. Під вогнем ворога було цивільне підприємство, сталася пожежа. Уражень зазнали 3 чоловіків – 50, 51 та 23 років. Місцевих жителів ушпиталили у стані середньої тяжкості.

Також унаслідок обстрілу селища Дворічна під час евакуації населення поранений 47-річний волонтер. Його госпіталізували у важкому стані, медики борються за його життя.

У четвер поблизу села Лук'янці Харківського району на вибухівці підірвався 28-річний тракторист. Чоловік отримав поранення та був госпіталізований.

13 квітня піротехнічними знешкоджено 132 вибухонебезпечні предмети.