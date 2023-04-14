Унаслідок обстрілів РФ на Харківщині 13 квітня поранень зазнали троє цивільних і волонтер
За добу 13 квітня унаслідок обстрілів російського війська Харківської області уражень зазнали троє мирних жителів і волонтер під час евакуації
Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Минулої доби ворог обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів", – пише очільник області.
Рашисти гатили по населених пунктах Уди, Козача Лопань, Стариця, Дворічна, Табаївка та інших.
З реактивної системи залпового вогню "Град" обстріляли село Кучерівка Куп'янського району. Під вогнем ворога було цивільне підприємство, сталася пожежа. Уражень зазнали 3 чоловіків – 50, 51 та 23 років. Місцевих жителів ушпиталили у стані середньої тяжкості.
Також унаслідок обстрілу селища Дворічна під час евакуації населення поранений 47-річний волонтер. Його госпіталізували у важкому стані, медики борються за його життя.
У четвер поблизу села Лук'янці Харківського району на вибухівці підірвався 28-річний тракторист. Чоловік отримав поранення та був госпіталізований.
13 квітня піротехнічними знешкоджено 132 вибухонебезпечні предмети.
- У неділю, 9 квітня, в Ізюмському районі Харківщини місцевий мешканець підірвався на міні "пелюстці" на власному городі.
- Упродовж доби 11 квітня російська армія обстрілювала Харківщину, поранення дістала 62-річна жінка, пошкоджено 4 будинки та дорогу, сталася пожежа.
- Внаслідок ворожих ударів по Харківській області 12 квітня загинули двоє чоловіків, жінка отримала травми. Пошкоджено заклад освіти, будинки, приватне домоволодіння і трактор.
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