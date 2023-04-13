Росіяни "градом" обстріляли Куп'янський район Харківщини, є поранені
Російські окупанти обстріляли з РСЗВ "Град" Куп'янський район Харківської області
Про це повідомляється в Telegram-каналі Головного управління ДСНС України в Харківській області.
Як відзначають рятувальники, повідомлення про пожежу у селі Кучерівка Куп’янського району надійшло близько о 12:30. До місця виклику були направлені 2 оперативні відділення рятувальників 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини.
"На момент їх прибуття на дорозі горів трактор з причепом. Крім того, в результаті обстрілу отримали поранення 3 чоловіків", - повідомляє пресслужба.
Усіх постраждалих було госпіталізовано до обласної клінічної лікарні. Пожежу рятувальники оперативно ліквідували.
- Минулої доби, 6 квітня, ворог зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів та іншого озброєння вів обстріли прикордонних населених пунктів Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів.
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