Росіяни "градом" обстріляли Куп'янський район Харківщини, є поранені

Про це повідомляється в Telegram-каналі Головного управління ДСНС України в Харківській області.

Як відзначають рятувальники, повідомлення про пожежу у селі Кучерівка Куп’янського району надійшло близько о 12:30. До місця виклику були направлені 2 оперативні відділення рятувальників 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

"На момент їх прибуття на дорозі горів трактор з причепом. Крім того, в результаті обстрілу отримали поранення 3 чоловіків", - повідомляє пресслужба.

Усіх постраждалих було госпіталізовано до обласної клінічної лікарні. Пожежу рятувальники оперативно ліквідували.