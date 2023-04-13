На Харківщині трактор натрапив на вибухівку: постраждав 28-річний водій
У четвер, 13 квітня, в селі Лук'янці на Харківщині на вибухонебезпечному предметі підірвався трактор. Водій дістав поранення та був госпіталізований
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Харківській області.
Зазначається, що 28-річний тракторист наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет у селищі Лук'янці.
"Внаслідок детонацій вибухівки трактор отримав ушкодження, а його водій – поранення. Наразі він госпіталізований до обласної клінічної лікарні", - ідеться у повідомленні.
Мешканців Харківщини надзвичайники закликали бути обережними, уникати неперевірених ґрунтових доріг і не торкатися підозрілих предметів.
"Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, заплави річок та інші відкриті простори, особливо ті, де йшли бої або які були під ворожою окупацією. У разі виявлення підозрілого предмета – повідомте про знахідку у ДСНС або Нацполіцію за телефонами 101, 102 або 112", – наголосили у відомстві.
- У неділю, 9 квітня, в Ізюмському районі Харківщини місцевий мешканець підірвався на міні "пелюстці" на власному городі.
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