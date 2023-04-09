На Харківщині місцевий житель у власному городі підірвався на міні

Про це пише головне управління ДСНС України у Харківській області.

Інцидент стався у селі Сніжківка на території приватного домоволодіння, деталі події все ще з'ясовуються.

Чоловік 1985 року народження отримав осколкові поранення різного ступеня важкості внаслідок вибуху, його було доставлено в лікарню.