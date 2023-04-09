На Харківщині місцевий житель у власному городі підірвався на міні
У неділю, 9 квітня, в Ізюмському районі Харківщини місцевий житель підірвався на міні "пелюстці" у власному городі
Про це пише головне управління ДСНС України у Харківській області.
Інцидент стався у селі Сніжківка на території приватного домоволодіння, деталі події все ще з'ясовуються.
Чоловік 1985 року народження отримав осколкові поранення різного ступеня важкості внаслідок вибуху, його було доставлено в лікарню.
- Жителя Херсонщини доправлено до лікарні після того, як він самостійно намагався очистити поле від мін "пелюсток" біля населеного пункту Архангельське.
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