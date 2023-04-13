Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ворог масовано обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів.

За оновленими даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок обстрілів смт Дворічна Куп'янського району загинув 71-річний чоловік, а чоловік 75 років отримав серйозні поранення та помер у лікарні. Жінка 63 років була госпіталізована з вибуховими травмами.

У селі Сотницький Козачок Богодухівського району пошкоджено 2 приватні будинки. А в Івашках - приватний будинок і трактор.



У Кучерівці Куп’янського району пошкоджено приватне домоволодіння, сталася пожежа. А через обстріли села Гатище Чугуївського району пошкоджено будівлю закладу освіти.

Окрім цього, упродовж доби піротехніки знешкодили 117 вибухонебезпечних предметів на території області.