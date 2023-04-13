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Росія протягом доби обстрілювала 4 райони Харківщини: є загиблі, пошкоджені будинки і заклад освіти

13 квітня, 2023 четвер
08:56
війна з Росією обстріл Харківщини 12 квітня

Внаслідок ворожих ударів по Харківській області 12 квітня загинули двоє чоловіків, жінка отримала травми. Пошкоджено заклад освіти, будинки, приватне домоволодіння і трактор

Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ворог масовано обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів.

За оновленими даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок обстрілів смт Дворічна Куп'янського району загинув 71-річний чоловік, а чоловік 75 років отримав серйозні поранення та помер у лікарні. Жінка 63 років була госпіталізована з вибуховими травмами. 

У селі Сотницький Козачок Богодухівського району пошкоджено 2 приватні будинки. А в Івашках - приватний будинок і трактор.
 
У Кучерівці Куп’янського району пошкоджено приватне домоволодіння, сталася пожежа. А через обстріли села Гатище Чугуївського району пошкоджено будівлю закладу освіти.

Окрім цього, упродовж доби піротехніки знешкодили 117 вибухонебезпечних предметів на території області.

  • Упродовж доби 11 квітня російська армія обстрілювала Харківщину, поранення дістала 62-річна жінка, пошкоджено 4 будинки та дорогу, сталася пожежа.  
  • За даними Генштабу, протягом 12 квітня ворог обстріляв Ветеринарне, Лук’янці, Нескучне, Вовчанськ, Варварівка, Нестерне, Землянки, Комісарове, Колодязне, Новомлинськ, Оскіл, Тополі, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічну, Западне, Кіндрашівку та Оскіл Харківської області.
російська армія
Харківщина
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