Ворог на Харківщині обстріляв селище Дворічна: двоє цивільних у важкому стані
У середу, 12 квітня, російські війська відкрили вогонь по мирному населеному пункту Дворічна Харківської області, через обстріли двоє людей у важкому стані
Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Ворог продовжує терор цивільного населення прифронтових територій Харківщини", - наголосив очільник області.
Повідомляється, що сьогодні рашисти гатили по селищу Дворічна Куп'янського району.
Унаслідок російських обстрілів уражень зазнало двоє мирних жителів. Чоловік 40 років та 30-річна жінка у важкому стані. Нині медики борються за їхнє життя.
"Будьте обережні та не ігноруйте сигнали тривоги", - наголосив Синєгубов.
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