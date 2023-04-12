Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ворог продовжує терор цивільного населення прифронтових територій Харківщини", - наголосив очільник області.

Повідомляється, що сьогодні рашисти гатили по селищу Дворічна Куп'янського району.

Унаслідок російських обстрілів уражень зазнало двоє мирних жителів. Чоловік 40 років та 30-річна жінка у важкому стані. Нині медики борються за їхнє життя.

"Будьте обережні та не ігноруйте сигнали тривоги", - наголосив Синєгубов.