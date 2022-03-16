Ворог знову обстрілює Київ: горять приватні будинки в Подільському районі, - Кличко
Росіяни продовжують обстрілювати Київ: снаряди потрапили в приватний масив Подільського району
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличко.
За попередньою інформацією, увечері російські окупанти влаштували авіаналіт на Київ. Ворожі снаряди влучили в кілька приватних будинків у Подільському районі.
На місці уже працюють рятувальники та медики.
За словами Кличка, загоряння локалізоване, але роботи з ліквідації наслідків пожежі тривають. На даний момент постраждалих не виявили.
Крім того, під час ворожого обстрілу було пошкоджено газопровід низького тиску. Аварію ліквідовують фахівці газової служби.
- Унаслідок ворожого обстрілу в Києві стався обвал у житловому будинку.
- У Харкові окупанти обстріляли житловий масив прямо під час евакуації.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.25
Купівля 29.25Продаж 30.1
-
EUR
Купівля 32.39Продаж 33.42
- Актуальне
- Важливе