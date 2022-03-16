Ворог знову обстрілює Київ: горять приватні будинки в Подільському районі, - Кличко

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличко.



За попередньою інформацією, увечері російські окупанти влаштували авіаналіт на Київ. Ворожі снаряди влучили в кілька приватних будинків у Подільському районі.

На місці уже працюють рятувальники та медики.

За словами Кличка, загоряння локалізоване, але роботи з ліквідації наслідків пожежі тривають. На даний момент постраждалих не виявили.

Крім того, під час ворожого обстрілу було пошкоджено газопровід низького тиску. Аварію ліквідовують фахівці газової служби.

Унаслідок ворожого обстрілу в Києві стався обвал у житловому будинку.

У Харкові окупанти обстріляли житловий масив прямо під час евакуації.



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