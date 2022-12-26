Про це в ефірі телемарафону повідомив керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євгеній Єрін.

"Так, є певні дії з боку противника і його диверсійно-розвідувальних груп, що стосується діяльності на островах поблизу Херсона, є спроби невеликих розвідувальних груп перейти на інший берег. Разом з тим, наша розвідка спостерігає за їхніми рухами, і завдаються, як правило, артилерійськими засобами ураження удари по цих групах. Такі групи у разі виявлення негайно знищуються. Ворогу не дають закріпитись, не дають розгорнути свою діяльність в даному напрямку", - наголосив він.

Сили оборони готові до відбиття ворожих спроб перейти на правий берег Херсона. Наразі укріплюються українські позиції, створюються, зокрема, мінні загородження на всьому березі Дніпра, де можливі зіткнення з противником, постійно ведеться спостереження і українські ракетні війська, артилерія та авіація готові до ураження ворога в будь-який час доби, каже Єрін.

За його словами, на тимчасово окупованій частині Херсонщини російські загарбники укріплюють свої позиції.

"Ворог продовжує укріплення своїх позицій в інженерному плані, створення певних мінних загороджень, що також свідчить про його бажання закріпитися, але не діяти активно. Вони продовжують певні терористичні дії стосовно цивільного населення", - зауважив він.

Єрін також додав, що росіяни вдаються до примусового виселення українців, обмеження їхніх прав, запроваджують на деяких територіях цілодобову комендантську годину, що є свідченням того, що росіяни почуваються окупантами і ворогами.

Ворог продовжує гатити по Херсонщині. За 24 грудня військові РФ здійснили 71 обстріл Херсонської області, 41 раз під ураження потрапив Херсон: загинули цивільні мешканці. Під обстріл потрапили дві лікарні у Херсоні.

За 25 грудня російські окупанти 33 рази обстріляли територію Херсонщини, з яких 7 - Херсон.

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