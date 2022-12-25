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Війна з Росією: хроніка
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Упродовж доби окупанти 71 раз обстріляли Херсонщину, 16 людей загинули, серед них - працівники ДСНС

25 грудня, 2022 неділя
09:37
війна з Росією на фото: центр Херсона

За добу 24 грудня військові РФ здійснили 71 обстріл Херсонської області, 41 раз під ураження потрапив Херсон: загинули цивільні мешканці

Про це поінформував голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Упродовж 24 грудня військові РФ здійснили 71 обстріл Херсонщини, область була під атакою артилерії, РСЗВ та мінометів. 

Росіяни 41 раз гатили по Херсону: під вогнем опинилися приватні та багатоквартирні будинки, медичні заклади, а також приватні приміщення. 

Через обстріли середмістя обласного центру загинули мирні люди. 

"Минулої доби на Херсонщині російська армія вбила 16 людей, серед них 3 працівників ДСНС, які загинули під час проведення робіт з розмінування територій у Бериславському районі. Ще 64 особи отримали поранення різного ступеня тяжкості", - наголосив голова ОВА.

  • 24 грудня російські військові завдали удару по центру Херсона, ввечері голова ОВА звітував, що внаслідок атаки загинуло десятеро людей, а ще 68 є постраждалими.

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військові
Херсон
Херсонщина
окупанти
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