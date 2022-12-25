Окупанти обстріляли дві лікарні у Херсоні
Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич розповів, що у суботу, 24 грудня, окупанти обстріляли дві лікарні у Херсоні, постраждалих немає
Про це він написав у телеграмі.
Зазначається, що окупанти завдали удару по території Херсонської обласної клінічної лікарні. Також був атакований обласний заклад з надання психіатричної допомоги - зруйновано кабінет лікаря, частину даху та систему опалення. Жертв внаслідок обстрілів немає.
"Рашисти продовжують атакувати лікарні на Херсонщині. Це цілеспрямовані терористичні удари по закладах, які надають допомогу людям", - коментує ситуацію, що склалася, Янушевич.
- За добу 24 грудня військові РФ здійснили 71 обстріл Херсонської області, 41 раз під ураження потрапив Херсон: загинули цивільні мешканці.
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