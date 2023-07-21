Про це заявив сумський аналітик, експерт "Бюро аналізу і політики" Віктор Бобиренко в етері Еспресо.

"Кожного дня нас обстрілюють. Мало того, заходять ДРГ, у нас днями вбили лісників, які потрапили в засідку. Вони заходять на 4-5 км, влаштовують засідки, когось підстрілюють і виходять", - зазначає він.

Бобиренко додає, що це 500 км кордону з РФ й фактично - це зараз фронт малої інтенсивності.

"Що мається на увазі - це фронт, як такий, який був у нас до 23 лютого на Донбасі. Це те, що ми зараз маємо на Сумщині. Там кілька їхніх бригад розташовані, тисяч до 15-20 вони тримають протягом всього кордону", - наголошує сумський аналітик.

Він також зазначає, що кожного дня ворог завдає мінометних та артилерійських обстрілів.

"Це той випадок, коли укриття малоефективні", - сказав Бобиренко.