Ворожі ДРГ заходять на 4–5 км і влаштовують засідки, зараз тут фронт малої інтенсивності, - політолог Бобиренко про ситуацію на Сумщині
Російські ДРГ заходять на 4–5 км вглиб Сумщини й влаштовують засідки, внаслідок яких гинуть люди, зараз тут фронт малої інтенсивності
Про це заявив сумський аналітик, експерт "Бюро аналізу і політики" Віктор Бобиренко в етері Еспресо.
"Кожного дня нас обстрілюють. Мало того, заходять ДРГ, у нас днями вбили лісників, які потрапили в засідку. Вони заходять на 4-5 км, влаштовують засідки, когось підстрілюють і виходять", - зазначає він.
Бобиренко додає, що це 500 км кордону з РФ й фактично - це зараз фронт малої інтенсивності.
"Що мається на увазі - це фронт, як такий, який був у нас до 23 лютого на Донбасі. Це те, що ми зараз маємо на Сумщині. Там кілька їхніх бригад розташовані, тисяч до 15-20 вони тримають протягом всього кордону", - наголошує сумський аналітик.
Він також зазначає, що кожного дня ворог завдає мінометних та артилерійських обстрілів.
"Це той випадок, коли укриття малоефективні", - сказав Бобиренко.
- Уночі 20 липня Росія атакувала низку областей півдня та сходу України: в Одесі зруйновано адмінбудівлю, 4 постраждалих; у Миколаєві сталася пожежа у житловому будинку, є загиблі та щонайменше 19 поранених; на Сумщині пошкоджена будівля позашкільного оздоровчого закладу.
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