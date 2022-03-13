Ворожі спецслужби планують теракти у Росії, щоб підставити етнічних українців

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО, передає Еспресо.TV.

За даними Центру, з метою консолідації російського суспільства навколо підтримки війни з Україною спецслужби росії планують проведення операцій, спрямованих на дискредитацію українців, які проживають у РФ.



Відтак, у межах спецоперації планується поширювати заклики до українців, які живуть в Росії, щодо очолювання протестного руху з повалення режиму Путіна. Зокрема, до проголошення закликів будуть залучатися лідери громадської думки з нібито проукраїнською позицією, які перебувають за межами росії.

Також планується надання протестам, пов’язаним з різким погіршенням умов життя росіян, етнічного "українського" забарвлення і реалізація серії провокацій насильницького (терористичного) характеру, які "організовуватимуться" етнічними українцями.

Крім того, посилюватумуться пропагандистські заходи з метою роз’яснення росіянам безальтернативності війни з Україною та необхідності знищення українців.

Нагадаємо, окупанти поширюють фейки про переслідування євреїв на Житомирщині.

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