Ворожі війська 54 рази обстрілювали Херсонщину минулої доби
Протягом 30 січня армія РФ гатила 54 рази по Херсонській області, Херсон обстрілювали 7 разів
Про це передає Херсонська ОВА у телеграмі.
"Російські загарбники 54 рази обстріляли територію Херсонщини. Ворог відкривав вогонь з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків", - йдеться в повідомленні.
Херсон армія РФ обстріляла 7 раз – пошкоджено житлові будинки. Найбільше від ворожих атак потерпав мікрорайон Острів.
Минулої доби постраждалих серед мирних людей не зафіксовано.
- У неділю, 29 січня, росіяни обстріляли з артилерії житлові квартали обласного центру, внаслідок чого троє людей загинуло, ще п'ятеро зазнали поранень.
- Станом на 12 годину дня 30 січня було відомо, що рашисти відкривали вогонь по місту Херсон двічі. Унаслідок цього пошкоджено домівки та електропередачі.
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