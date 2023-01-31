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Війна з Росією: хроніка
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Ворожі війська 54 рази обстрілювали Херсонщину минулої доби

31 січня, 2023 вiвторок
09:52
війна з Росією обстріл Херсонщина

Протягом 30 січня армія РФ гатила 54 рази по Херсонській області, Херсон обстрілювали 7 разів

Про це передає Херсонська ОВА у телеграмі.

"Російські загарбники 54 рази обстріляли територію Херсонщини. Ворог відкривав вогонь з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків", - йдеться в повідомленні. 

Херсон армія РФ обстріляла 7 раз – пошкоджено житлові будинки. Найбільше від ворожих атак потерпав мікрорайон Острів. 

Минулої доби постраждалих серед мирних людей не зафіксовано.

  • У неділю, 29 січня, росіяни обстріляли з артилерії житлові квартали обласного центру, внаслідок чого троє людей загинуло, ще п'ятеро зазнали поранень. 
  • Станом на 12 годину дня 30 січня було відомо, що рашисти відкривали вогонь по місту Херсон двічі. Унаслідок цього пошкоджено домівки та електропередачі.

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російська армія
Херсон
Херсонщина
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