Про це передає Херсонська ОВА у телеграмі.

"Російські загарбники 54 рази обстріляли територію Херсонщини. Ворог відкривав вогонь з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків", - йдеться в повідомленні.

Херсон армія РФ обстріляла 7 раз – пошкоджено житлові будинки. Найбільше від ворожих атак потерпав мікрорайон Острів.

Минулої доби постраждалих серед мирних людей не зафіксовано.

У неділю, 29 січня, росіяни обстріляли з артилерії житлові квартали обласного центру, внаслідок чого троє людей загинуло, ще п'ятеро зазнали поранень.

Станом на 12 годину дня 30 січня було відомо, що рашисти відкривали вогонь по місту Херсон двічі. Унаслідок цього пошкоджено домівки та електропередачі.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb