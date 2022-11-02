Ворожий дрон вдарив по об’єкту інфраструктури Черкащини
У ніч на 2 листопада російські дрони-камікадзе "Шахед-136" атакували Черкаську область
Про це повідомив Ігор Парубець, голова Черкаської ОВА.
"Два "шахіди" збито силами ППО. Один влучив в об’єкт інфраструктури. На щастя, люди не постраждали. І це найголовніше. Жодних фото і відео. Не допомагайте ворогу!"- пише Парубець у телеграм.
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