Про це повідомив Ігор Парубець, голова Черкаської ОВА.

"Два "шахіди" збито силами ППО. Один влучив в об’єкт інфраструктури. На щастя, люди не постраждали. І це найголовніше. Жодних фото і відео. Не допомагайте ворогу!"- пише Парубець у телеграм.

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