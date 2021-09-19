"Ворскла" перемогла "Минай" в чемпіонаті України
У 8-му турі чемпіонату України з футболу "Ворскла" у Полтаві переграла "Минай"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Ворсклу" вперед на 37-й хвилині вивів Ібрагім Кане. На 74-й хвилині перевагу полтавчан зміцнив Володимир Чеснаков.
"Ворскла" перемогла "Минай" 2:0, набрала 15 очок та піднялася на п'яте місце в турнірній таблиці. "Минай" з 6 пунктами - 12-й.
Чемпіонат України
8-й тур
19 вересня
"Ворскла" - "Минай" 2:0
Гол: Кане, 37, Чеснаков, 74
- Нагадаємо, 17 вересня у 8-му турі УПЛ чернігівська "Десна" перемогла львівський "Рух" - 1:0.
- У першому матчі суботи "Колос" переграв у гостях "Інгулець".
- Також 18 вересня "Шахтар" розгромив "Маріуполь" та наздогнав "Динамо" в турнірній таблиці.
- Крім цього, "Дніпро-1" на своєму полі здолав "Верес".
- "Динамо" у компенсований час вирвало перемогу над "Олександрією" в УПЛ.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.59
Купівля 26.59Продаж 26.83
-
EUR
Купівля 31.19Продаж 31.58
- Актуальне
- Важливе