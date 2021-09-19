"Ворскла" перемогла "Минай" в чемпіонаті України

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Ворсклу" вперед на 37-й хвилині вивів Ібрагім Кане. На 74-й хвилині перевагу полтавчан зміцнив Володимир Чеснаков.

"Ворскла" перемогла "Минай" 2:0, набрала 15 очок та піднялася на п'яте місце в турнірній таблиці. "Минай" з 6 пунктами - 12-й.

Чемпіонат України

8-й тур

19 вересня

"Ворскла" - "Минай" 2:0

Гол: Кане, 37, Чеснаков, 74

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