"Ворскла" розгромила "Маріуполь" та вийшла на третє місце в УПЛ
У 15-му турі чемпіонату України з футболу "Ворскла" на своєму полі перемогла "Маріуполь" та вийшла на третю позицію в турнірній таблиці
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Ворскла" впевнено розпочала матч та вже до 22-ї хвилини забила двічі - дубль зробив Олів'є Тіль.
На 60-й хвилині "Маріуполь" залишився у меншості через вилучення Микити Петермана. Попри це, за 2 хвилини гості скоротили відставання зусиллями Дмитра Топалова.
В час, що залишився, команда Юрія Максимова скористалася чисельною перевагою та довела рахунок до розгромного. Забили Іван Пешич, Йоонас Тамм та Руслан Степанюк.
"Ворскла" перемогла "Маріуполь" 5:1, набрала 31 очко та вийшла на третю позицію. Полтавчани за додатковими показниками випереджають "Дніпро-1", у якого також 31 пункт. Лідирують "Динамо" та "Шахтар", у яких по 38 балів.
"Маріуполь" з 7 очками на останньому - 16-му місці.
Чемпіонат України
15-й тур
21 листопада
"Ворскла" - "Маріуполь" 5:1
Голи: Тіль, 16, 22, Пешич, 66, Тамм, 79, Степанюк, 83 - Топалов, 62
Вилучення: Петерман, 60 ("Маріуполь")
- Нагадаємо, 19 листопада київське "Динамо" розгромно перемогло одеський "Чорноморець" у першому матчі 15-го туру УПЛ.
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