Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Спорт "Ворскла" розгромила "Маріуполь" та вийшла на третє місце в УПЛ

"Ворскла" розгромила "Маріуполь" та вийшла на третє місце в УПЛ

21 листопада, 2021 неділя
19:16
Спорт Ворскла

У 15-му турі чемпіонату України з футболу "Ворскла" на своєму полі перемогла "Маріуполь" та вийшла на третю позицію в турнірній таблиці

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

"Ворскла" впевнено розпочала матч та вже до 22-ї хвилини забила двічі - дубль зробив Олів'є Тіль. 

На 60-й хвилині "Маріуполь" залишився у меншості через вилучення Микити Петермана. Попри це, за 2 хвилини гості скоротили відставання зусиллями Дмитра Топалова. 

В час, що залишився, команда Юрія Максимова скористалася чисельною перевагою та довела рахунок до розгромного. Забили Іван Пешич, Йоонас Тамм та Руслан Степанюк.

"Ворскла" перемогла "Маріуполь" 5:1, набрала 31 очко та вийшла на третю позицію. Полтавчани за додатковими показниками випереджають "Дніпро-1", у якого також 31 пункт.  Лідирують "Динамо" та "Шахтар", у яких по 38 балів. 

"Маріуполь" з 7 очками на останньому - 16-му місці. 

 Чемпіонат України

15-й тур 

21 листопада 

"Ворскла" - "Маріуполь" 5:1

Голи: Тіль, 16, 22, Пешич, 66, Тамм, 79, Степанюк, 83 - Топалов, 62

Вилучення: Петерман, 60 ("Маріуполь") 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

футбол
Маріуполь
Ворскла
УПЛ
чемпіонат України
Читайте також:
20 листопада, 2021 субота
"Ми один народ”: Росія оплакує “окремий шлях” України, - Financial Times
19 листопада, 2021 п'ятниця
Перевіряють причетність РФ: СБУ викрила командира військової частини ЗСУ, який збирав дані про ракетну зброю України
Андрій Зубов
20 листопада, 2021 субота
Путін боїться за власне життя та владу, тому авантюра з війною проти України малоймовірна, - Зубов
Київ
+9
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.44
    Купівля 26.44
    Продаж 26.7
  • EUR
    Купівля 29.81
    Продаж 30.26
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, неділя
21 листопада
20:09
Матеуш Моравецький
Лукашенко розпочав гібридну війну, це найбільша спроба дестабілізувати Європу за 30 років, - Моравецький
19:40
День Гідності ат Свободи
Під Офісом президента сталася штовханина між правоохоронцями та учасниками акції до Дня Гідності та Свободи
18:54
Порошенко у Галіфаксі
Щоб відновити довіру після "Вагнергейту", українській владі варто запросити західних союзників до розслідування, - Порошенко у Галіфаксі
18:35
Вакцина
Наразі від COVID-19 повністю вакциновано 23% населення України
18:16
Петро Порошенко
Петро Порошенко: Ми достатньо сильні, щоб захистити свободу, демократію та європейський вибір, і це наша спільна справа
17:54
Радбез РФ
Радбез РФ лякає українськими "провокаціями" у напрямку окупованого Криму
17:39
Інтерв’ю
Віктор Розовий
"Нас обдурили, що Анджей Дуда має родичів з УПА", – лідер гурту Kurwa Matj
17:30
Дмитро Пєсков
Пєсков звинуватив Україну в підготовці "силового вирішення своєї проблеми" на Донбасі
17:09
"Скучив за своїми дітьми". У Варшаві 34-річний українець зайшов до школи і поцілував дівчинку
16:50
У Запоріжжі пам'ятник Богдану Хмельницькому перенесуть у більш людне місце
16:33
Савік Шустер
Шустер про "Вагнергейт": Це початок кінця. Повна втрата довіри. Те, що вони зробили з країною за останні 2,5 роки - це реально соромно
16:14
Охоронець Київського медуніверситету виніс звідти ноутбуки, комп'ютери й акустичну систему
15:40
У столичному Гідропарку від падіння дерева загинула молода дружина настоятеля храму на Вирлиці
15:02
Віталій Портников
"ОП брехав про проведення спецоперації, бо Зеленський вірив, що домовиться з Путіним", − Віталій Портников
15:00
В Ізмаїлі на вірність Україні присягнули 40 нових прикордонників
14:19
Ексклюзив
Європарламент та ООН попросили у Bellingcat деталі розслідування як доказ прямої участі РФ у війні на Донбасі, - Доброхотов
14:05
Інтерв’ю
Андрій Зубов
"Якщо Путін скерує в Україну літаки, їх зіб'є Україна або НАТО", – російський опозиціонер Андрій Зубов
14:03
На Алеї Небесної Сотні Зеленському кричали: "Ганьба! Зрадник! Малорос!"
13:50
В українських десантників сьогодні професійне свято
13:22
Ексклюзив
​​​​​​​На Майдані цілими сім’ями стояли на смерть, - журналістка Тетяна Чорновол
13:00
Терористи з ХАМАСу обстріляли перехожих в Єрусалимі
12:20
"Обіцяли, що Європа всіх прийме. Легально". Нелегальний мігрант з Іраку розповів звідки у Білорусі взялися тисячі курдів
11:51
Майкл Мак-Фол
Україна потребує ще більше джевелінів і байрактарів, - Майл Мак-Фол
11:44
Інтерв’ю
Дмитро Разумков
"У президента нема повноважень перетворювати РНБО на генератор випадкових чисел", – Разумков
11:30
Уберт Мрачковський
Завтра в Хмельницькому прощатимуться зі спецпризначенцем Убертом Мрачковським
11:03
"Місце дітей - не в лісі". Польські ліві та правозахисники вимагають гуманітарного коридору для неповнолітніх мігрантів з хворобами й інвалідністю
10:49
За добу в пожежах врятовано одну людину, згоріло - 6 осіб
10:36
В яких місцях чекати нових ударів Росії. ЗМІ оприлюднено карту
10:13
Революція гідності
Революція нон-стоп. Як “Вагнергейт” підняв те, що ми недоробили на Майдані
10:06
Де та коли Путін збирається напасти на Україну. Заява начальника Головного управління розвідки Буданова
09:47
Естонія споруджує металеву загорожу від Росії й мобілізувала резервістів
09:36
Через потужний вітер 91 село, селище та місто на півночі України лишилося без світла
09:14
Сьогодні Україна відзначає День Гідності та Свободи
08:55
"Вони не хочуть миру". На Вінниччині стався конфлікт між ПЦУ та Московським патріархатом
08:33
Пандемія COVID в Україні: за добу - 377 смертей, 4 048 ушпиталень, 11 тис. заражень
08:04
Кайл Ріттенхаус
У США суд виправдав юнака, що застрелив погромників з Black Lives Matter. Почалися протести
07:30
Владислав Сурков
Загарбницькі війни рятують Росію як імперію, - Сурков
07:10
Ексклюзив
На бульварі Перова у Києві "Лексус" переїхав людину й перевернувся. Перед цим жертву побили
2021, субота
20 листопада
23:04
Видобування газу в Норвегії
Норвегія випереджає Росію за обсягом постачання газу до ЄС
22:53
Ковід в Європі
Щоб врятувати Європу від нової хвилі COVID-19 треба жорстко діяти, - ВООЗ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV