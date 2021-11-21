"Ворскла" розгромила "Маріуполь" та вийшла на третє місце в УПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Ворскла" впевнено розпочала матч та вже до 22-ї хвилини забила двічі - дубль зробив Олів'є Тіль.

На 60-й хвилині "Маріуполь" залишився у меншості через вилучення Микити Петермана. Попри це, за 2 хвилини гості скоротили відставання зусиллями Дмитра Топалова.

В час, що залишився, команда Юрія Максимова скористалася чисельною перевагою та довела рахунок до розгромного. Забили Іван Пешич, Йоонас Тамм та Руслан Степанюк.

"Ворскла" перемогла "Маріуполь" 5:1, набрала 31 очко та вийшла на третю позицію. Полтавчани за додатковими показниками випереджають "Дніпро-1", у якого також 31 пункт. Лідирують "Динамо" та "Шахтар", у яких по 38 балів.

"Маріуполь" з 7 очками на останньому - 16-му місці.

Чемпіонат України

15-й тур

21 листопада

"Ворскла" - "Маріуполь" 5:1

Голи: Тіль, 16, 22, Пешич, 66, Тамм, 79, Степанюк, 83 - Топалов, 62



Вилучення: Петерман, 60 ("Маріуполь")

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