"Вова, не делай маме нервы". Одесити під прапорами вільної України, Білорусі та Грузії вийшли на Марш єдності
У неділю, 20 лютого 2022, тисячі жителів Одеси вийшли на Марш єдності. Люди тримають в руках державні прапори України, Грузії, а також заборонений режимом Лукашенка національний білоруський біло-червоно-білий прапор (БЧБ)
Крім того, можна побачити червоно-чорний стяг Організації Українських Націоналістів (ОУН) та американський прапор. Про це із посиланням на Odessa online передає Еспресо.TV.
Учасники Маршу скандують: "Одеса - це Україна!", "Одна, єдина, Соборна Україна!", "Україна понад усе".
"В умовах напруженої ситуації на наших кордонах, тривожних заяв західних партнерів та новин в іноземних медіа - зараз треба показати, що українці єдині у бажанні захистити країну від ворога. Саме тому організовано патріотичний Марш Єдності", - повідомили організатори.
Марш йшов Дерибасівською й зупинився біля Дюка. На Потьомкінських сходах було розгорнуто гіганський прапор України.
Частина учасників тримала саморобні банери зі словами:
"Вова, не делай маме нервы",
"Кому Лука батько, тому й Х**ло дядько",
"20 лютого почалася окупація Криму. Крим - це Україна".
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