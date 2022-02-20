"Вова, не делай маме нервы". Одесити під прапорами вільної України, Білорусі та Грузії вийшли на Марш єдності

Крім того, можна побачити червоно-чорний стяг Організації Українських Націоналістів (ОУН) та американський прапор. Про це із посиланням на Odessa online передає Еспресо.TV.



Учасники Маршу скандують: "Одеса - це Україна!", "Одна, єдина, Соборна Україна!", "Україна понад усе".



"В умовах напруженої ситуації на наших кордонах, тривожних заяв західних партнерів та новин в іноземних медіа - зараз треба показати, що українці єдині у бажанні захистити країну від ворога. Саме тому організовано патріотичний Марш Єдності", - повідомили організатори.



Марш йшов Дерибасівською й зупинився біля Дюка. На Потьомкінських сходах було розгорнуто гіганський прапор України.

Частина учасників тримала саморобні банери зі словами:



"Вова, не делай маме нервы",



"Кому Лука батько, тому й Х**ло дядько",



"20 лютого почалася окупація Криму. Крим - це Україна".













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