Тіло мера Дніпрорудного, який загинув у полоні РФ, повернули в Україну з ознаками насильницької смерті, – прокуратура

Про це "Радіо Свобода" повідомили в Запорізький обласній прокуратурі.

Відомо, що міський голова загинув понад пів року тому, про що свідчить лікарське свідоцтво про смерть.

За фактом загибелі Матвєєва правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про воєнні злочини. Максимально можливе покарання – довічне ув'язнення.

Судово-медична експертиза триває.

Загибель мера Дніпрорудного: що відомо

Мера Дніпрорудного російські окупанти викрали у березні 2022 року. Таким чином Матвєєв пробув у полоні окупантів 2 роки й 8 місяців.

4 грудня 2024 року в Запорізькій ОВА повідомили, що тіло Матвєєва РФ повернула в Україну під час останнього обміну. Там уточнили, що 13 березня 2022 року меру міста повідомили телефоном про затримку окупантами на блокпості автобуса з працівниками чергової зміни Запорізького залізорудного комбінату. Матвєєв одразу виїхав на місце події. Гірників відпустили, а міський голова потрапив у полон.

Коментуючи новину про загибель Матвєєва, президент Зеленський повідомив, що станом на грудень 2024 року у російському полоні перебувають щонайменше 6 мерів і голів громад України.