У російському полоні залишаються щонайменше 6 мерів і голів громад України, - Зеленський

Про це Зеленський заявив під час міжнародної правозахисної конференції "Десятиліття 2014-2024. Відвойовуючи права людини. Зберігаючи демократію".

"Днями стало відомо, що в російському полоні загинув мер одного з окупованих українських міст - мер Дніпрорудного на Запоріжжі", - пригадав президент.

За його словами, Євгеній Матвієв був захоплений у полон ще в березні 2022 року, коли намагався допомогти людям. Зараз в російському полоні щонайменше 6 мерів міст та голів громад.

"Вони серед тисяч українців, які ні в чому не винні, але роками в неволі. Не тільки з 2022-го, а й з 2014 року. Робимо все, щоб їх повернути", - додав Зеленський.