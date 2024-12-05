У російському полоні залишаються щонайменше 6 мерів і голів громад України, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що станом на грудень 2024 року у російському полоні перебувають щонайменше 6 мерів і голів громад України
Про це Зеленський заявив під час міжнародної правозахисної конференції "Десятиліття 2014-2024. Відвойовуючи права людини. Зберігаючи демократію".
"Днями стало відомо, що в російському полоні загинув мер одного з окупованих українських міст - мер Дніпрорудного на Запоріжжі", - пригадав президент.
За його словами, Євгеній Матвієв був захоплений у полон ще в березні 2022 року, коли намагався допомогти людям. Зараз в російському полоні щонайменше 6 мерів міст та голів громад.
"Вони серед тисяч українців, які ні в чому не винні, але роками в неволі. Не тільки з 2022-го, а й з 2014 року. Робимо все, щоб їх повернути", - додав Зеленський.
- 4 грудня голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що в полоні російських окупантів загинув міський голова Дніпрорудного Запорізької області Євген Матвєєв. Він провів у полоні майже 3 роки.
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