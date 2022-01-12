Воювали на боці "ЛДНР": в Україні трьох найманців РФ заочно засудили до 9-11 років ув'язнення
В Україні трьох російських найманців, які воювали на Донбасі, заочно засудили до 9, 10 й 11 років позбавлення волі
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
"За матеріалами контррозвідки Служби безпеки України ще 3-х бойовиків незаконних збройних формувань так званих Л/ДНР заочно засуджено до 9, 10 та 11 років позбавлення волі", - ідеться в заяві.
Усі засуджені протягом 2014-2018 років воювали на Сході України проти ЗСУ, обіймали "командні посади", "інструктували окупантів" і вербували для них найманців.
Один з фігурантів справи, мешканець Черкащини, який тривалий час проживав у РФ, ще на початку війни на Донбасі приєднався до терористичного угруповання "Призрак".
Інший засуджений командував батальйоном "4-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу Народної міліції "ЛНР"". Під його керівництвом окупанти воювали проти сил АТО/ООС. Також найманець РФ вербував новобранців до терористичної організації.
Крім того, встановлено особу водія-навідника ворожого танкового батальйону, який з 2018 року брав участь у боях на Донеччині й Луганщині.
Слідство з'ясувало, що окупант обстрілював позиції ЗСУ та брав участь у захопленні Дебальцевого Донецької області, а також прилеглих до нього населених пунктів.
Суд визнав усіх трьох російських найманців винними у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Вироки набули законної сили.
У СБУ повідомляють, що двоє фігурантів справи переховуються на непідконтрольній українській владі території, а ще один перебуває в Росії. Їх оголосили в розшук.
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