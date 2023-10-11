Воювали на боці окупантів: чотирьох жителів Донеччини й Луганщини ув'язнили на 15 років
До 15 років ув'язнення засудили чотирьох мешканців тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, які разом з вагнерівцями воювали на стороні армії РФ проти України під Бахмутом та Лисичанськом
Про це інформують пресслужби СБУ та Офісу генпрокурора.
Як встановило слідство, фігуранти влітку та восени 2022 року добровільно прибули до так званих мобілізаційних пунктів РФ, щоб приєднатися до російської армії у війні проти України.
Там їх зарахували на посади стрільців у складі батальйону "Призрак" та оперативно-бойового тактичного формування "Каскад" Південного військового округу ЗС РФ. Після перекидання на фронт вони разом з найманцями ПВК Вагнера брали участь у веденні бойових дій на Бахмутському та Лисичанському напрямках.
Крім обстрілів позицій українських військ, зрадники допомагали вагнерівцям облаштовувати фортифікаційні споруди та укріпрайони.
У січні та червні 2023 року військовослужбовці ЗСУ взяли чоловіків у полон під час боїв поблизу Кліщіївки та Лисичанська.
Кожного з чотирьох зловмисників позбавили волі на 15 років із конфіскацією всього майна. Суд визнав їх винними за статтями про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану, та колабораційну діяльність.
- Напередодні так само на 15 років на Тернопільщині засудили колаборанта, колишнього співробітника органів внутрішніх справ із Луганщини, який добровільно перейшов на бік окупантів.
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