Воювати доведеться всім боєздатним чоловікам України, - офіцерка ЗСУ Білозерська
Офіцерка Збройних сил України Олена Білозерська вважає, що всі боєздатні чоловіки України будуть залучені до бойових дій проти Російської Федерації
Таку думку вона висловила в етері телеканалу "Еспресо"
"Це абсолютно нормальна ситуація, коли жінки деяких професій зобов'язані стати на військовий облік і разі чого можуть бути залучені до військової служби. Я особисто на війні з 2014 року. 24 лютого мобілізувалась і служу в ЗСУ. Тому для мене те, що жінка служить у війську є нормальними речами", - пояснила Білозерська.
Офіцерка ЗСУ додала, що війну не можуть виграти лише добровольці.
"Абсолютно хибно вважати, що війну можуть виграти лише добровольці. Нас в 4 рази менше, ніж ворогів. Я вважаю, що воювати так чи інакше, з різним залученням до цього процесу потрібно буде всім боєздатним чоловікам України", - додала вона.
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