Воювати доведеться всім боєздатним чоловікам України, - офіцерка ЗСУ Білозерська

Таку думку вона висловила в етері телеканалу "Еспресо"



"Це абсолютно нормальна ситуація, коли жінки деяких професій зобов'язані стати на військовий облік і разі чого можуть бути залучені до військової служби. Я особисто на війні з 2014 року. 24 лютого мобілізувалась і служу в ЗСУ. Тому для мене те, що жінка служить у війську є нормальними речами", - пояснила Білозерська.



Офіцерка ЗСУ додала, що війну не можуть виграти лише добровольці.



"Абсолютно хибно вважати, що війну можуть виграти лише добровольці. Нас в 4 рази менше, ніж ворогів. Я вважаю, що воювати так чи інакше, з різним залученням до цього процесу потрібно буде всім боєздатним чоловікам України", - додала вона.



5 липня з'явилася інформація від Генштабу, що призовникам та військовозобовʼязаним обмежать виїзд з місця проживання без відповідного дозволу.

Реагуючи на значний суспільний резонанс, президент Зеленський попросив Генштаб не ухвалювати без нього подібних рішень.

6 липня у парламенті зареєстрували проєкт закону №7522 про вільне переміщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів територією України без отримання відповідного дозволу у військкоматі

6 липня стало відомо, що Володимир Зеленський доручив Валерію Залужному скасувати прийнятий Генштабом ЗСУ порядок з метою його доопрацювання.

6 липня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Генштаб скасував дію порядку про отримання дозволів на пересування військовозобов’язаних та відправив її на доопрацювання