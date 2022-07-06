Генштаб скасував дію порядку про отримання дозволів на пересування військовозобов’язаних, - Залужний
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Генштаб скасував дію порядку про отримання дозволів на пересування військовозобов’язаних та відправив її на доопрацювання
Про це Залужний повідомив у telegram.
За його словами, 6 липня відбулося засідання ставки верховного головнокомандувача Збройних сил України, на якому серед іншого, розглядалося питання, яке набуло широкого суспільного резонансу, - про порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, на виїзд за межі місця проживання з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час.
"Підкреслюю, цей документ від початку стосувався винятково внутрішньої роботи ТЦК та СП і не створював зобовʼязань, обмежень прав і свобод громадян України. Попри це, його поява в мережі спричинила численні маніпуляції, різночитання і навіть незаконні дії із перешкоджання переміщенню громадян, що стало підставою для дискредитації ЗСУ та військово-політичного керівництва держави", - написав Залужний.
Він додав, що через це Генштаб вирішив скасувати дію порядку та відправити його на доопрацювання.
"Тому начальником Генерального штабу ЗСУ з метою недопущення подальших маніпуляцій довкола цього питання прийнято рішення про скасування дії порядку з відправленням на доопрацювання. Оновлений документ буде розроблено на основі змін до законів України та підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють переміщення громадян в умовах воєнного стану. Наявна законодавча база не враховує реалій сьогодення та не забезпечує ефективних мобілізаційних механізмів", - пояснив Залужний.
Наостанок він наголосив, що як головнокомандувач ЗСУ і громадянин України закликає українців до виконання свого конституційного обовʼязку із захисту держави.
- 5 липня з'явилася інформація від Генштабу, що призовникам та військовозобовʼязаним обмежать виїзд з місця проживання без відповідного дозволу.
- Реагуючи на значний суспільний резонанс, президент Зеленський попросив Генштаб не ухвалювати без нього подібних рішень.
- 6 липня у парламенті зареєстрували проєкт закону №7522 про вільне переміщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів територією України без отримання відповідного дозволу у військкоматі
- 6 липня стало відомо, що Володимир Зеленський доручив Валерію Залужному скасувати прийнятий Генштабом ЗСУ порядок з метою його доопрацювання.
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