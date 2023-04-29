Воювати на F-16 вже готові кілька десятків українців, - Ігнат
Речник Командування Повітряних сил України Юрій Ігнат заявив, що на винищувачах F-16 вже готові воювати кілька десятків українських пілотів
Про це він повідомив в етері загальнонаціонального телемарафону.
"Ми плануємо перевести всіх пілотів. Нам потрібно навчити всіх. Але визначено командувачем Повітряних сил пілотів, які вже мають певний рівень англійської мови, бойовий досвід, і це молоді пілоти. Вони готові вже хоч завтра воювати. Тут потрібне політичне рішення, щоб ми почали процес підготовки і наземного персоналу, це офіцери бойового управління, інженери військові. Кілька десятків пілотів готові вже воювати", - сказав Ігнат.
- 29 квітня повідомлялося, що президент США Джо Байден відчуває тиск, у тому числі з боку власної ж партії щодо надання Україні винищувачів та ракет великого радіуса дії.
- Також президент Володимир Зеленський закликав західних партнерів ухвалити рішення про надання Україні винищувачів F-16, та водночас наголосив, що відсутність сучасних літаків не впливатиме на початок контрнаступу.
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