Воювати на F-16 вже готові кілька десятків українців, - Ігнат

Про це він повідомив в етері загальнонаціонального телемарафону.

"Ми плануємо перевести всіх пілотів. Нам потрібно навчити всіх. Але визначено командувачем Повітряних сил пілотів, які вже мають певний рівень англійської мови, бойовий досвід, і це молоді пілоти. Вони готові вже хоч завтра воювати. Тут потрібне політичне рішення, щоб ми почали процес підготовки і наземного персоналу, це офіцери бойового управління, інженери військові. Кілька десятків пілотів готові вже воювати", - сказав Ігнат.