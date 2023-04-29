Конгресмени з обох партій тиснуть на Байдена щодо передачі Україні F-16 та ATACMS, - The Hill
Президент США Джо Байден відчуває тиск, у тому числі з боку власної ж партії щодо надання Україні винищувачів та ракет великого радіуса дії
Про це повідомляє в п’ятницю видання The Hill.
"Члени Конгресу від обох партій закликали Байдена поставити Україні реактивні ракети великої дальності ATACMS і сучасні винищувачі F-16",- зауважує видання.
Адміністрація США досі відмовляється від такого кроку та заявляє, що Сполучені Штати не мають зайвих систем ATACMS, а літаки не є пріоритетом для ЗСУ. Втім, обіцянка Вашингтона дати Україні основні бойові танки M1 Abrams після того, як упродовж місяців Білий дім відмовлявся це зробити, дала привід для оптимізму.
Наразі група законодавців вважає, що логічним наступним кроком мають стати літаки F-16 та ракети великої дальності. Обладнання може бути ключовим для оборони, а також контрнаступу українців, стверджують члени Конгресу.
Серед них видання наводить, в тому числі прізвища однопартійців Байдена – Джейсона Кроу, Річарда Блументаля, Шелдона Вайтхауса, Джареда Голдена, Марка Келлі та інших.
Також з цією позицією погоджуються й деякі військові лідери США.
- Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков переконаний, що Україна "доб'є" питання щодо винищувачів F-16 для ЗСУ.
- Голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що надання Україні літаків F-16 не призведе до ескалації, адже це не перша зброя, яку отримує Україна.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.4
Купівля 37.4Продаж 38.03
-
EUR
Купівля 40.86Продаж 41.83
- Актуальне
- Важливе