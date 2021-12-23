Воював проти України під Дебальцевим: СБУ оголосила підозру керівнику ПВК Вагнер
СБУ оголосила про підозру керівнику російської ПВК Вагнер, який командував найманцями РФ під час обстрілів позицій ЗСУ в районі Дебальцевого
Про це повідомляє прессцентр СБУ.
Зловмисник причетний до посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також ведення агресивної війни.
Підозрюваним є росіянин, який очолив ПВК для здійснення прихованих військових операцій РФ.Слідство з'ясувало, що від липня 2014 до березня 2015 року він перебував у ОРДЛО. Він діяв за попередньою змовою та під контролем високопосадовців ЗС РФ.
Чоловік командував підрозділами ПВК Вагнер, які разом з регулярними військами РФ і незаконними збройними формуваннями воювали проти ЗСУ.
Також у СБУ наголошують, що були зафіксовані інтенсивні обстріли найманцями ПВК Вагнер позицій українських військових у районі Дебальцевого. У цих боях учасники ПВК зазнали великих втрат.
Згідно з інформацією слідства, під час перебування на тимчасово окупованих Росією територіях Луганщини й Донеччини очільник ПВК координував свої дії із колишнім командувачем 2 армійського корпусу РФ.
Російського найманця підозрюють у скоєнні злочинів за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.
Зараз триває досудове розслідування й вирішується питання про оголошення підозрюваного у міжнародний розшук для притягнення до кримінальної відповідальності за злочини проти державної безпеки України.
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