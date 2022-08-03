Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Питання легалізація одностатевих шлюбів - це питання життя і смерті для гомосексуальних людей і не можна сказати, що це не на часі. Це долі людей. Гомосексуальні люди воюють у ЗСУ, живуть у зоні бойових дій і можуть у будь-яку годину померти. І критичне питання, що відбувається далі. Такі люди, з точки зору держави, один одному чужі", - пояснила Злобіна.

Також головна редакторка "Гендер в деталях" додала, що легалізація одностатевих союзів - це питання прав людини й однакового ставлення до всіх.

"Люди стикаються з проблемами поховання, визначенням, як буде виглядати похорон. Тіло не віддадуть коханому партнеру для поховання. Далі йде питання спадщини, питання опіки за спільними дітьми, питання виплати за поранення, виплати за загибель годувальника. Представники ЛГБТ-спільноти потрапляють у ці ситуації. Саме війна загострила це питання", - зауважила Злобіна.

Президент України відреагував на петицію з проханням легалізувати одностатеві шлюби в Україні

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