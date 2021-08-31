Впала металева конструкція: на будмайданчику в Харкові загинув робітник
Робітник загинув у Харкові на будмайданчику на вул. Василя Стуса
Про це повідомляє прес-служба поліції.
"31 серпня о 15:15 до чергової частини Харківського районного управління поліції № 2 надійшло повідомлення про подію на будівельному майданчику по вулиці Василя Стуса. Попередньо встановлено, що на 44-річного чоловіка - робітника вказаного будівництва впала металева конструкція", - йдеться у повідомленні.
Інформація про подію зареєстрована в Єдиному обліку. Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України.
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