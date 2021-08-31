Впала металева конструкція: на будмайданчику в Харкові загинув робітник

Про це повідомляє прес-служба поліції.

"31 серпня о 15:15 до чергової частини Харківського районного управління поліції № 2 надійшло повідомлення про подію на будівельному майданчику по вулиці Василя Стуса. Попередньо встановлено, що на 44-річного чоловіка - робітника вказаного будівництва впала металева конструкція", - йдеться у повідомленні.

Інформація про подію зареєстрована в Єдиному обліку. Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України.