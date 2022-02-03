Впав у шахту ліфта: на Дніпропетровщині загинув пацієнт лікарні

Про це повідомляє пресслужба місцевої поліції у Facebook.



Зазначено, що пацієнт впав з висоти четвертого поверху та отримав травми, несумісні з життям.



Як відомо, чоловіку було 86 років.



Яким чином він впав у шахту ліфта та хто винен в інциденті - не повідомляється.



Усі обставини нині з'ясовують правоохоронці. Поліція проводить досудове розслідування.



"За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 271 (порушення вимог законодавства про охорону праці) Кримінального кодексу України", - додали у поліції.

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