Впав у шахту ліфта: на Дніпропетровщині загинув пацієнт лікарні
3 лютого у міській лікарні Кам'янського чоловік, який перебував на стаціонарному лікуванні, впав у шахту ліфта
Про це повідомляє пресслужба місцевої поліції у Facebook.
Зазначено, що пацієнт впав з висоти четвертого поверху та отримав травми, несумісні з життям.
Як відомо, чоловіку було 86 років.
Яким чином він впав у шахту ліфта та хто винен в інциденті - не повідомляється.
Усі обставини нині з'ясовують правоохоронці. Поліція проводить досудове розслідування.
"За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 271 (порушення вимог законодавства про охорону праці) Кримінального кодексу України", - додали у поліції.
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