Вперше після деокупації Сумщини ворог завдав удар ракетою С-300 по одній з громад, - голова ОВА Живицький
Дмитро Живицький, голова Сумської обласної військової адміністрації, повідомив, що останнім часом ворог регулярно обстрілює центральну та північну частини Сумської області
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Щоденно під обстрілами Середино-Будська громада, тому що вона є найпівнічнішою на Сумщині. Так само серйозно страждає Зноб-Новгородська, Свеська, Есманська громади. Періодично відбуваються обстріли у центральній частині області, а саме Білопільській та Ворожбянській громадах. Не так давно, 25-26 грудня, була обстріляна ворогом Білопільська громада, у наслідок чого постраждали об'єкти соціальної інфраструктури, медичні заклади. Не вперше у Ворожбі прилетіло по залізничному депо, є серйозні руйнування та пошкодження як будівель, так і обладнання", - розказав голова Сумської обласної військової адміністрації.
Дмитро Живицький зазначив, що нещодавно був приліт по Великописарівській громаді й вперше з періоду деокупації Сумщини ворог використав для обстрілу області ракети С-300. Практично у всіх будинках селища Великописарівська вибиті вікна та двері, пошкоджені всі адміністративні будівлі, також будівлі територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.
"Росіяни воюють з лікарнями, з психоневрологічними інтернатами, водонапірними вежами, підстанціями. З жовтня ми спостерігаємо, що ворог цілить саме по невеликих підстанціях у населених пунктах, які розташовані біля кордону. Навіть цілять по трансформаторах, що живлять одну-дві вулиці у селі", - сказав Живицький.
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