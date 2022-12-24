Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Загарбники використали міномети та артилерію для обстрілів Білопільської, Середино-Будської, Новослобідської та Ворожбянської громад Сумської області.

"Білопільську громаду росіяни обстріляли з мінометів, 6 прильотів. Середино-Будська громада: 2 ворожі міни розірвалися на прикордонні. Також противник застосовував стрілецьку зброю. По Ворожбянській громаді росіяни вели вогонь з артилерії. Було 15 прильотів.

Пошкоджень зазнали лінії електропередач. Суттєво пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури", - пише Живицький.

По Новослобідській громаді росіяни ударили з артилерії. Відомо про 14 прильотів. Суттєвих пошкоджень зазнав об‘єкт цивільної інфраструктури.

Загалом відомо про 87 ударів росіян по території Сумської області.

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