Росія обстріляла Сумщину з артилерії і мінометів. Суттєво пошкоджений об'єкт інфраструктури та лінія електропередач
За день, 24 грудня, російські терористи завдали 87 ударів по прикордонній території Сумської області
Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Загарбники використали міномети та артилерію для обстрілів Білопільської, Середино-Будської, Новослобідської та Ворожбянської громад Сумської області.
"Білопільську громаду росіяни обстріляли з мінометів, 6 прильотів. Середино-Будська громада: 2 ворожі міни розірвалися на прикордонні. Також противник застосовував стрілецьку зброю. По Ворожбянській громаді росіяни вели вогонь з артилерії. Було 15 прильотів.
Пошкоджень зазнали лінії електропередач. Суттєво пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури", - пише Живицький.
По Новослобідській громаді росіяни ударили з артилерії. Відомо про 14 прильотів. Суттєвих пошкоджень зазнав об‘єкт цивільної інфраструктури.
Загалом відомо про 87 ударів росіян по території Сумської області.
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