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Війна з Росією: хроніка
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На Сумщині зафіксували 16 мінометних приходів менш ніж за пів години

26 грудня, 2022 понедiлок
16:09
війна з Росією російський мінометний обстріл

У понеділок, 26 грудня, менш ніж за пів години на прикордоння Сумської області прилетіло 16 ворожих снарядів

Про це повідомляє ОК "Північ".

"З 12:40 до 13:05 повідомили про 16 приходів, імовірно, з міномета 120 мм, попередньо в район н.п. Сидорівка", - йдеться в повідомленні.

У командуванні зазначили, що втрат серед особового складу та техніки немає. Інформації про пошкодження цивільної інфраструктури також не надходило.

  • За день, 24 грудня, російські терористи завдали 87 ударів по прикордонній території Сумської області.

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