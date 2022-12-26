На Сумщині зафіксували 16 мінометних приходів менш ніж за пів години
У понеділок, 26 грудня, менш ніж за пів години на прикордоння Сумської області прилетіло 16 ворожих снарядів
Про це повідомляє ОК "Північ".
"З 12:40 до 13:05 повідомили про 16 приходів, імовірно, з міномета 120 мм, попередньо в район н.п. Сидорівка", - йдеться в повідомленні.
У командуванні зазначили, що втрат серед особового складу та техніки немає. Інформації про пошкодження цивільної інфраструктури також не надходило.
- За день, 24 грудня, російські терористи завдали 87 ударів по прикордонній території Сумської області.
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