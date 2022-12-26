На Сумщині зафіксували 16 мінометних приходів менш ніж за пів години

Про це повідомляє ОК "Північ".

"З 12:40 до 13:05 повідомили про 16 приходів, імовірно, з міномета 120 мм, попередньо в район н.п. Сидорівка", - йдеться в повідомленні.

У командуванні зазначили, що втрат серед особового складу та техніки немає. Інформації про пошкодження цивільної інфраструктури також не надходило.

За день, 24 грудня, російські терористи завдали 87 ударів по прикордонній території Сумської області.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb