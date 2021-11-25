Вперше у світі: в Британії чоловіку пересадять око, яке надрукував 3D принтер

Про це повідомляє BBC.



У спеціалізованій клініці Мурфілдс у Лондоні пацієнту Стіву Варзу пересадять око, яке зробили за допомогою цифрової 3D-технології. Лікарі зазначають, що такий спосіб має переваги над встановленням традиційних протезів.



Пацієнту Стіву Варзу зараз 40 років, 20 із них він потребував пересадки.



"Це нове око виглядає фантастичним і той факт, що його виготовили за допомогою цифрової 3D-технології, з часом робитиме його все кращим і кращим", - сказав Варз.



Раніше для пересадки ока пацієнту необхідно було пройти двогодинну процедуру, щоб лікарі підготували зліпок очної ямки ще перед тим, як протез встановлять та зроблять максимально реалістичним.



Відтепер перший візит до офтальмолога триватиме не більше 30 хв. Крім того, виготовлення та встановлення протезу триватиме до трьох тижнів замість шести.



Також лікарі очікують, що надруковане око буде більше схожим на справжнє, аніж традиційний протез.



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