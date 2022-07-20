Вперше від часів Другої світової. У Росії рекордно знижується народжуваність

Про це повідомляє естонський російськомовний канал "Можемо об’яснить", проаналізувавши публікації Росстату з березня по травень 2022 року.

Впродовж трьох місяців у РФ народилося 318,3 тис. дітей. А за аналогічний період 2021 року на світ з'явилося 345,7 тис. осіб. Загалом жителі країни стали менше народжувати з початку 2022 року (різниця склала 31 тис. осіб), але найбільше різке падіння припало саме на військові місяці. Найгірший показник зафіксований у Псковській області – там падіння народжуваності склало 22%.

У квітні в країні було зареєстровано антирекорд – народилося менше 100 тис. дітей, вперше з часів Другої Світової війни.

Незалежний демограф Олексій Ракша у розмові з МО припустив, що на це можуть бути дві причини: від'їзд майбутніх матерів з Росії та наслідки коронавірусу, а точніше — вакцинації.

"Якраз у липні минулого року ми мали справжній сплеск числа вакцинованих. Тому могло бути різке падіння зачаття, що й позначилося на квітневій статистиці", - сказав Ракша.

Він додав, що те, що відбувається, є лише спадом — справжній провал через народжуваність демограф очікує наступного року.

"Необхідно нагадати, що кількість жінок активного дітородного віку скорочується приблизно на 3% на рік. Тому спад народжуваності можна оцінити як 5%" — підсумував Ракша.

Як випливає з даних Росстату, за три місяці війни росіяни також почали частіше розлучатися. Так, з березня по травень у країні зареєстровано 172,3 тис. розлучень, а за аналогічний період 2021-го — 166,3 тис.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb