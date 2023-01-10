Про це заявив міністр у справах хаджу королівства Тауфік Аль-Рабія, пише "Анадолу".

"Кількість паломників на хадж повернеться до показників до пандемії, якихось вікових обмежень не буде", - повідомив глава відомства.

За словами міністра, тепер хадж-місії з усього світу знову можуть укладати договори з будь-якою уповноваженою компанією щодо надання послуг у Саудівській Аравії.

"Разом з нашими партнерами ми запустили платформу NUSK, щоб полегшити процедури прибуття паломників", - додав Аль-Рабія.

Влада Саудівської Аравії протягом останніх трьох років через поширення COVID-19 обмежувала кількість паломників для здійснення хаджу.

Хадж – паломництво до Мекки до святині ісламу Кааба. Хадж є одним із п'яти стовпів ісламу. Кожен правовірний мусульманин хоча б раз у житті має здійснити паломництво до Мекки, якщо йому дозволяє фізичне здоров'я та фінансовий стан.

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