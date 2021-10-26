Вперше за 30 років незалежності: Молдова закупить газ не в Росії
У Молдові повідомив про укладання першого контракту між Energocom та польською компанією PGNiG про пробну закупівлю 1 млн кубометрів газу
Про це повідомили в пресслужбі уряду Молдови.
"Це перша в історії Молдови закупівля газу з альтернативного джерела", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, Energocom отримав сім заявок на оголошений тендеру щодо купівлі газу. Пробна закупівля має допомогти перевірити можливості Молдови імпортувати газ із альтернативних джерел та збалансувати низький тиск у системі газопостачання.
"В умовах зниження тиску в системі газопостачання закупівля газу з альтернативних джерел дозволяє продовжувати постачати газ споживачам", - додали в уряді.
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