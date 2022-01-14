Вперше за понад 10 років: Туреччина і Вірменія провели переговори про нормалізацію відносин

Про це повідомляє Reuters.



Міністерства закордонних справ Туреччини та Вірменії заявили, що переговори пройшли в "позитивній та конструктивній" атмосфері, додавши, що обидві сторони віддані повній нормалізації відносин без будь-яких попередніх умов.

За їхніми словами, спецпосланці "обмінювалися думками щодо процесу нормалізації".

В окремих заявах з аналогічними формулюваннями міністерства закордонних справ заявили, що дату та місце проведення наступного раунду переговорів буде визначено пізніше.

Джерела у турецьких дипломатичних колах повідомляють, що переговори між делегаціями тривали близько 1,5 години.

Країни розходяться в думках з кількох питань, насамперед щодо загибелі 1,5 мільйона людей у ​​1915 році.

Вірменія заявляє, що вбивства 1915 року є геноцидом, і цю позицію підтримують Сполучені Штати та деякі інші країни. Туреччина визнає, що багато вірмен, які жили в Османській імперії, були вбиті в зіткненнях з османськими військами під час Першої світової війни, але заперечує цифри і заперечує, що вбивства мали систематичний характер або були геноцидом.

Напруженість знову спалахнула під час війни 2020 за територію Нагірного Карабаху. Туреччина звинуватила сили етнічних вірмен в окупації земель, що належать до Азербайджану. З того часу Туреччина закликала до зближення, оскільки прагне більшого впливу в регіоні.



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