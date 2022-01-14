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Головна Світ Вперше за понад 10 років: Туреччина і Вірменія провели переговори про нормалізацію відносин

Вперше за понад 10 років: Туреччина і Вірменія провели переговори про нормалізацію відносин

14 січня, 2022 п'ятниця
17:52
Світ Туреччина і Вірменія

Туреччина та Вірменія заявили, що перший за більш ніж 10 років раунд переговорів був "позитивним та конструктивним", що підвищує ймовірність відновлення відносин та відкриття кордонів після десятиліть ворожнечі

Про це повідомляє Reuters.
 

Міністерства закордонних справ Туреччини та Вірменії заявили, що переговори пройшли в "позитивній та конструктивній" атмосфері, додавши, що обидві сторони віддані повній нормалізації відносин без будь-яких попередніх умов.

За їхніми словами, спецпосланці "обмінювалися думками щодо процесу нормалізації".

В окремих заявах з аналогічними формулюваннями міністерства закордонних справ заявили, що дату та місце проведення наступного раунду переговорів буде визначено пізніше.

Джерела у турецьких дипломатичних колах повідомляють, що переговори між делегаціями тривали близько 1,5 години.

Країни розходяться в думках з кількох питань, насамперед щодо загибелі 1,5 мільйона людей у ​​1915 році.

Вірменія заявляє, що вбивства 1915 року є геноцидом, і цю позицію підтримують Сполучені Штати та деякі інші країни. Туреччина визнає, що багато вірмен, які жили в Османській імперії, були вбиті в зіткненнях з османськими військами під час Першої світової війни, але заперечує цифри і заперечує, що вбивства мали систематичний характер або були геноцидом.

Напруженість знову спалахнула під час війни 2020 за територію Нагірного Карабаху. Туреччина звинуватила сили етнічних вірмен в окупації земель, що належать до Азербайджану. З того часу Туреччина закликала до зближення, оскільки прагне більшого впливу в регіоні.

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конфлікт
Туреччина
Вірменія
Стосунки
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