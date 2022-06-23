Про це голова Європейської ради Шарль Мішель сказав, прибувши на саміт лідерів ЄС у Брюсселі, повідомляє Європейська правда.

"Це вирішальний момент для Європейського Союзу. Це геополітичний вибір, який ми зробимо сьогодні. Я впевнений, що ми надамо статус кандидата Україні та Молдові, а також чітку європейську перспективу Україні, Грузії та Молдові", - сказав Мішель.

Нагадаємо, ЄС 23 червня має ухвалити рішення про надання Україні статусу кандидата на членство цього тижня.

22 червня Верховний представник Євросоюзу з питань закордонних справ Жозеп Боррель заявив міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі, що сподівається на позитивне рішення щодо кандидатства України в ЄС. Також глава дипломатії ЄС розповів, що проінформував Кулебу про зустріч глав МЗС країн Євросоюзу, на якій обговорювалася російська агресія щодо України.

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