"Впевнений, ми надамо Україні статус кандидата": голова Євроради Мішель назвав очікуване рішення "геополітичним вибором"
ЄС надасть Україні і Молдові статус кандидата на вступ, переконаний очільник Європейської Ради
Про це голова Європейської ради Шарль Мішель сказав, прибувши на саміт лідерів ЄС у Брюсселі, повідомляє Європейська правда.
"Це вирішальний момент для Європейського Союзу. Це геополітичний вибір, який ми зробимо сьогодні. Я впевнений, що ми надамо статус кандидата Україні та Молдові, а також чітку європейську перспективу Україні, Грузії та Молдові", - сказав Мішель.
- Нагадаємо, ЄС 23 червня має ухвалити рішення про надання Україні статусу кандидата на членство цього тижня.
- 22 червня Верховний представник Євросоюзу з питань закордонних справ Жозеп Боррель заявив міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі, що сподівається на позитивне рішення щодо кандидатства України в ЄС. Також глава дипломатії ЄС розповів, що проінформував Кулебу про зустріч глав МЗС країн Євросоюзу, на якій обговорювалася російська агресія щодо України.
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