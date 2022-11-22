Впливові фракції Європарламенту виступають проти розмороження коштів ЄС для Угорщини
Деякі депутати Європарламенту застерегли Єврокомісію від розблокування мільярдів євро для Угорщини, заявивши, що прем’єр-міністр Віктор Орбан порушує демократичні норми
Про це повідомило агентство Reuters.
Очікується, що наступного тижня Європейська комісія схвалить виділення Угорщині коштів на суму до десятої частини від орієнтовного ВВП країни у 2022 році після того, як Будапешт зробить кроки щодо боротьби з корупцією та гарантії незалежності судової системи.
Депутати, які представляють фракцію соціалістів і демократів у Європейському парламенті, а також представники ліберальної партії Renew і "Зелені" заявили, що останні зміни, проведені урядом Орбана, не є достатніми для забезпечення здорової демократії в Угорщині.
"Уряд Угорщини не дотримується верховенства права. Правильне рішення – схвалити заморожування коштів", - сказав Ейдер Гардіасабаль Рубіал, соціал-демократ з Іспанії.
"Гроші мають бути заморожені раз і назавжди, це єдина мова, яку розуміє Орбан", - сказав Даніель Фройнд, німецький зелений і колишній активіст Transparency International.
- Нагадаємо, 17 листопада міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Угорщина домовилася з підсанкційним Іраном про початок співробітництва у галузі економіки.
- Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у п’ятницю, 18 листопада, знову виступив проти плану Європейської комісії з надання Україні допомоги у розмірі 18 мільярдів євро на 2023 рік і запропонував альтернативу у вигляді двосторонніх угод
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