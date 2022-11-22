Впливові фракції Європарламенту виступають проти розмороження коштів ЄС для Угорщини

Про це повідомило агентство Reuters.

Очікується, що наступного тижня Європейська комісія схвалить виділення Угорщині коштів на суму до десятої частини від орієнтовного ВВП країни у 2022 році після того, як Будапешт зробить кроки щодо боротьби з корупцією та гарантії незалежності судової системи.

Депутати, які представляють фракцію соціалістів і демократів у Європейському парламенті, а також представники ліберальної партії Renew і "Зелені" заявили, що останні зміни, проведені урядом Орбана, не є достатніми для забезпечення здорової демократії в Угорщині.

"Уряд Угорщини не дотримується верховенства права. Правильне рішення – схвалити заморожування коштів", - сказав Ейдер Гардіасабаль Рубіал, соціал-демократ з Іспанії.

"Гроші мають бути заморожені раз і назавжди, це єдина мова, яку розуміє Орбан", - сказав Даніель Фройнд, німецький зелений і колишній активіст Transparency International.

Нагадаємо, 17 листопада міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Угорщина домовилася з підсанкційним Іраном про початок співробітництва у галузі економіки.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у п’ятницю, 18 листопада, знову виступив проти плану Європейської комісії з надання Україні допомоги у розмірі 18 мільярдів євро на 2023 рік і запропонував альтернативу у вигляді двосторонніх угод

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